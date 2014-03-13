Ціни на нафту зростають після падіння напередодні

На світових торгах у четвер, 13 березня, ціни на нафту ростуть після зниження в середу, 12 березня, на статданих із США.

Ціна квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже зросла на 0,33% - до 108,38 долара за барель.

Вартість квітневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI збільшилася на 0,36% і склала 98,34 долара за барель, передає Bloomberg.

У середу ціни на нафту знизилися на тлі зростання запасів палива в США (понад прогнозу аналітиків).

Експерти вважають, що зростання запасів вказує на перенасиченість ринку.