США на тлі ситуації в Україні вперше за 24 роки продадуть нафту зі стратегічного запасу

США продадуть 5 млн барелів нафти зі стратегічного запасу, передає «Газета.Ru», посилаючись на The Economic Times.

За словами представника Міністерства енергетики США Білла Гіббонса, перевірка планувалася протягом декількох місяців і викликана значними змінами в системі. Гіббонс зазначив, що тестова продаж необхідна для «правильної оцінки можливостей системи в разі її виходу з ладу».

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Востаннє США продали нафту зі стратегічних запасів у 1990 році - під час військової операції в Іраку.

Між тим, нафтотрейдери відзначають, що події в Україні викликали заклики до використання зростаючих енергоресурсів США для зменшення залежності Європи від російського природного газу.