«Рівнеобленерго» залучить кредит у «Альфа-банку» на 230 млн грн

11:18, 13 березня 2014
Енергетика
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Компанія не повідомляє цілі, на які залучаються кредитні кошти.

«Ривнеоблэнерго» намерено привлечь кредит у «Альфа-банка»

Енергопостачальне підприємство «Рівнеобленерго», що належить компанії VS Energy International (Нідерланди), за результатами тендерних торгів вибрало «Альфа-банк» для залучення двох кредитів на загальну суму 230,3 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні «Рівнеобленерго» на сайті «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, перший кредит у розмірі 8,314 млн дол.  розраховуватиметься за курсом НБУ на 24 лютого 2014 року по 8,938 грн/дол, що відповідає сумі 74,3 млн грн. Другий кредит - 156 млн грн.

До того ж компанія не повідомляє цілі, на які залучаються кредитні кошти.

Кінцевий термін підписання договору - 9 квітня 2014 року.

Як раніше повідомляв УНІАН, на початку лютого 2013 року американська корпорація AES погодилася продати 89,12% акцій «Київобленерго» та 84,56% акцій «Рівнеобленерго» компанії VS Energy International.

Американська корпорація AES виручила в результаті продажу «Київобленерго» і «Рівнеобленерго» компанії VS Energy International 113 млн дол.

Довідка УНІАН. «Рівнеобленерго» обслуговує 404 тис. споживачів Рівненської області та 27 тис. км ліній електропередач.

VS Energy International - один з найбільших в Україні власників низки обласних енергопостачальних підприємств. Контролюється російським бізнесменом Олександром Бабаковим.

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