У Криму хочуть віддати видобуток нафти і газу Газпрому

Про це сказав в інтерв'ю РИА Новости спікер Верховної ради Криму Володимир Константинов.

"Потрібно, щоб видобутком нафти і газу займалася Росія, "Газпром". Це не наша тема", - сказав він.

Читайте такожКримські сепаратисти заявили права на "Артек"Також Константинов розповів, як влада Криму розраховує вирішити питання ресурсозалежності від України.

"Якщо говорити про енергетику, ми зможемо повністю перейти на російські мережі максимум через два роки - це перша стадія. Дуже великий комплекс проблем буде вирішено після будівництва транспортного переходу через Керченську протоку - це займе чотири роки. Крим отримає резервне джерело води, електроенергії, коридор для залізничного та автомобільного транспорту", - заявив він.