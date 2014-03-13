Міненерговугілля змінило керівництво «Укренерго»

Міністерство енергетики і вугільної промисловості призначило виконуючим обов'язки директора Національної енергетичної компанії «Укренерго» Костянтина Ущаповського, йдеться в повідомленні компанії.

Також у повідомленні наголошується, що наказом Міненерговугілля від 11 березня Петра Омельяновського було звільнено з посади директора «Укренерго».

Окрім того, наказом міністерства від 5 березня було звільнено з посади заступника директора з капітального будівництва і закупівель Олексія Киндєєва. На цю посаду поки що нікого не призначили.

Довідка УНІАН. Костянтин Ущаповський до свого призначення з 2010 року займав посаду заступника директора — головного диспетчера «Укренерго».

НЕК «Укренерго» займається диспетчерським управлінням Об'єднаною енергосистемою України і експлуатацією магістральних ліній електропередачі України.

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