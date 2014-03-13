Шебелинський ГПЗ зупиняють для ремонту

Найбільша в Україні газовидобувна компанія «Укргазвидобування», дочірня компанія НАК «Нафтогаз України», з 16 березня на два тижні зупиняє роботу Шебелинського газопереробного заводу (ГПЗ, Харківська обл.) для проведення планового ремонту, йдеться в повідомленні компанії.

Також у повідомленні зазначається, що технологічний цех стабілізації конденсату "Базілівщина" знаходитиметься на плановому ремонті з 14 по 21 березня.

Як зазначили УНІАН у прес-службі компанії, завод зупиняється на ремонт двічі на рік.

Довідка УНІАН. Шебелинський ГПЗ, який входить до складу управління з переробки газу та газового конденсату найбільшої газодобувної компанії "Укргазвидобування", виробляє бензини марок А-80, А-92, А-95 і А-98 за технологією і на обладнанні американської компанії UOP, яка в 1997 році виступила генпідрядником при реконструкції ГПЗ.

Нафтопродукти, вироблені Шебелинським ГПЗ, реалізуються через мережу автозаправних станцій, що працюють під брендом «Укргазвидобування».

ПАТ «Укргазвидобування» - найбільша газовидобувна компанія України. До складу «Укргазвидобування» входять 4 газопромислові управління: ГПУ «Шебелінкагазвидобування», ГПУ «Полтавагазвидобування», ГПУ «Харьковгазвидобування» і ГПУ «Львовгазвидобування».

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