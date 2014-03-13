Феодосійську нафтоперевальну базу захопили люди Аксьонова - джерело

Представники самопроголошеного прем'єр-міністра Криму Сергія Аксьонова захопили Феодосійську нафтоперевальну базу.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.

«Невідомі люди зайняли територію підприємства, сказали, що представляють інтереси Аксьонова. Поставили свого директора, сказали, що тепер вони тут будуть працювати», - сказав співрозмовник агентства.

Як раніше повідомляв УНІАН, у лютому поточного року Кабінет міністрів схвалив укладення договору про спільну діяльність між компанією "Промнафтосервіс", іноземним підприємством "Транскарго-термінал" і держкомпанією "Феодосійське підприємство із забезпечення нафтопродуктами", що надає послуги з перевалки нафти і світлих нафтопродуктів. Згідно з документом компанії зобов'язуються провести реконструкцію підприємства.

Довідка УНІАН. «Феодосійське підприємство із забезпечення нафтопродуктами» є одним з найбільших в галузі надання послуг з перевалки нафти і нафтопродуктів в Україні. Підприємство надає такі послуги: роботи з перевалки сирої нафти з виконанням умови збереження якості трьох сортів одночасно; роботи з перевалки світлих нафтопродуктів з виконанням умови збереження якості чотирьох сортів; роботи з лабораторним випробуванням моторних палив та аналізу нафти, світлих і темних нафтопродуктів на відповідність вимогам державних стандартів та діючих нормативних документів.