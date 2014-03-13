Депутати пропонують повернути ПДВ на імпорт газу

Депутати від партії «Батьківщина» Андрій Сенченко і Лідія Котеляк пропонують Верховній Раді повернути стягнення ПДВ на імпорт природного газу.

Відповідний законопроект був зареєстрований депутатами 11 березня.

Згідно з пояснювальною запискою, парламент 28 січня 2014 року вніс зміни у Податковий кодекс України, яким скасував стягнення ПДВ під час імпорту газу. Такі законодавчі зміни були обґрунтовані прагненням знизити податкове навантаження на НАК «Нафтогаз України» з метою поліпшення фінансового стану підприємства для можливості платити за російський газ.

Однак, як зазначають депутати Сенченко і Котеляк, від сплати ПДВ звільнялися не тільки НАК «Нафтогаз України», але й «інші суб'єкти господарювання (в тому числі й приватні), які не є уповноваженими суб'єктами щодо формування ресурсу природного газу для населення і споживачів України».

«Таким чином, приватні суб'єкти господарювання отримують податкові преференції, за рахунок чого виникають надприбутки від торгівлі природним газом, через що бюджет недоотримає значну суму доходів», - йдеться в документі.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, якщо в 2014 році буде імпортовано 27,3 млрд кубометрів природного газу, а ціна на газ у другому кварталі 2014 року складе 368,5 доларів за 1000 кубометрів (за курсом 9,21 грн.) - ввізне ПДВ складе мінімум 18,5 млрд гривень.

Довідка УНІАН. У 2013 році поставками газу до України займалися: енергетичний холдинг Ріната Ахметова ДТЕК (з території Угорщини), компанія Сергія Курченко СЕПЕК (також з території Угорщини), компанія Дмитра Фірташа Ostchem (з території РФ), а також державна НАК «Нафтогаз України» (з Польщі та Росії).

В першому кварталі 2014 року поставками газу до України займається держхолдинг НАК «Нафтогаз України» за отримання в кінці минулого року значної знижки, більш ніж на третину, від «Газпрому». Однак, російський газовий монополіст вже заявив про повернення до колишніх цін на паливо з 1 квітня 2014 року, що знову може позбавити «Нафтогаз» монопольного становища на ринку газу України.