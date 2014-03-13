«Енергоатом» залучив у «Ощадбанку» кредит на 400 млн грн

Національна акціонерна енергетична компанія «Енергоатом», яка є оператором всіх діючих атомних станцій України, залучила у державного «Ощадбанку» кредит на суму 400 млн грн.

Про це сказано в повідомленні компанії, оприлюдненому на офіційному порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, кредит залучається на 1 рік під 19,5% річних у національній валюті.

Кредитну угоду підписано 7 березня 2014 року.

Як раніше повідомляв УНІАН, у січні 2014 року компанія «Енергоатом» залучила у Державного експортно-імпортного банку України кредит у розмірі 40 млн. дол. Окрім того, "Енергоатом" має намір залучити ще 300 млн. грн в "Ощадбанку".

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

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«Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстрований Національним банком України 31 грудня 1991 року і на сьогодні входить до групи найбільших банків України. 100% акцій банку належать державі.