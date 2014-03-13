Україна прибере посередників з договорів про видобуток газу американськими компаніями

Міністерство енергетики і вугільної промисловості має намір усунути «непрозорих» українських посередників у договорах з видобутку природного газу з американськими нафтогазовими компаніями.

Відповідне розпорядження міститься в наказі міністерства від 11 березня.

Згідно з документом, міністерство доручає профільним департаментам і НАК «Нафтогаз України» до 14 березня 2014 року спільно з іноземними партнерами пропрацювати умови договорів про розподіл продукції, забезпечивши вилучення з українського боку непрозорих учасників.

Також доручено проаналізувати виконання укладених у 2010-2014 рр. договорів про спільну діяльність і за результатами підготувати пропозиції щодо підвищення ефективності такої співпраці.

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Довідка УНІАН. 24 січня 2013 року підписано угоду між компанією Shell і ТОВ «Надра Юзівська» про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській площі в Харківській і Донецькій областях.

ТОВ «Надра Юзівська» створено державною НАК «Надра України» (90%) і маловідомою компанією «СПК-Геосервіс» (10%).

5 листопада 2013 року було підписано угоду між американською нафтогазовою компанією Chevron і ТОВ «Надра Олеська», яка також частково належить держпідприємству «Надра України».

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27 листопада 2013 року Україна підписала угоду про розподіл продукції (УРП) з італійською нафтогазовою компанією Eni і французькою Electricite de France (EDF) з видобутку вуглеводнів на шельфі Чорного моря. Згідно з повідомленням компанії Eni, її участь у проекті становить 50%, участь французької EDF — 5%, ТОВ «Води України» - 35%, а також держкомпанія «Чорноморнафтогаз» - 10%.