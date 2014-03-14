На світових торгах у п'ятницю, 14 березня, ціни на нафту змінилися різноспрямовано на тлі статданих зі США і Китаю.

Ціна квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже знизилася на 0,41% - до 107,57 долара за барель.

Вартість квітневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI збільшилася на 0,24% і склала 98,23 долара за барель, передає Bloomberg.

Число первинних заявок на допомогу з безробіття в США за минулий тиждень скоротилося на 9 тисяч і склало 315 тисяч, досягнувши мінімуму з листопада 2013 року.

Обсяг роздрібних продажів в США в лютому збільшився на 0,3% в місячному численні, що вище прогнозів аналітиків.

На думку експертів, позитивна статистика зі США підтримує поліпшення прогнозу щодо попиту на нафту.

В той же час інвестори зберігають побоювання з приводу економіки Китаю. За поточний тиждень вони вивели близько 1,2 трильйона доларів з ринків акцій, прагнучи уникнути вкладень в ризикові активи.