США через події в Україні можуть заблокувати угоду "Роснефти" і Morgan Stanley

Події в Україні і навколо референдуму в Криму можуть створити проблеми для покупки "Роснефтью" нафтотрейдингового бізнесу інвестиційного банку Morgan Stanley, повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

Як передає ПРАЙМ, у грудні минулого року "дочка" "Роснефти", зареєстрована в РФ, підписала з Morgan Stanley зобов'язуючий договір. Периметр угоди охоплював доступ до міжнародної мережі нафтосховищ, значним запасам нафти і нафтопродуктів, супутні контракти із споживачами, а також акції та частки в профільних дочірніх компаніях у сфері інфраструктури.

Для завершення угоди необхідно схвалення Комітету з іноземних інвестицій США (Committee on Foreign Investment, CFIUS), який, у свою чергу, може заблокувати угоду чере ризикі для національної безпеки.

Один з джерел WSJ сказав, що "Роснефть" може заплатити за нафтотрейдинговий бізнес Morgan Stanley кілька сотень мільйонів доларів. Він також додав, що компаніям потрібен місяць для отримання схвалення угоди з боку уряду США.