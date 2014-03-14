Держшахти продаватимуть вугілля без посередників

Міністерство енергетики та вугільної промисловості зобов'яже державні шахти продавати вугілля для теплових електростанцій без посередників за ринковими цінами.

Відповідне рішення закріплено в наказі міністерства від 11 березня.

Згідно з документом, міністерство доручило керівникам усіх держшахт спільно з держпідприємством «Вугілля України» до 21 березня 2014 року переглянути всі контракти на постачання збагаченого вугілля.

Крім цього, згідно з наказом міністерства доручено вжити заходів для недопущення продажу посередникам незбагаченого вугілля.

Як раніше повідомляв УНІАН, державні вугільні шахти України за січень-лютий 2014 року збільшили збиткивід випуску товарної продукції, без урахування держпідтримки, на 12% - до 2,574 млрд грн порівняно з 2,298 млрд грн збитків за січень-лютий 2013 року.

За 2013 рік шахти збільшили збитки від випуску товарної продукції на 27% - до 15,128 млрд грн порівняно з 11,955 млрд грн збитків за 2012 рік.

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