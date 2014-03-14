Криза затримає початок видобутку сланцевого газу в Україні

Політична нестабільність і присутність російських військ у Криму не дозволить Україні почати видобуток сланцевого газу в 2017 році, а також позбутися залежності від російського газу в найближчі роки, повідомляє агентство Reuters.

«Початок видобутку сланцевого газу в Україні, який оптимісти планували на 2017 рік, швидше за все, буде відкладено до більш реалістичного терміну, приблизно до 2020 року», - цитує агентство аналітика IHS Global Insight Ендрю Неффа.

Представник американського нафтогазового гіганта Chevron, що має контракт на видобуток сланцевого газу на заході України, повідомив Reuters, що компанія тільки починає роботу в Україні і уважно стежить за ситуацією.

Представник компанії Shell, яка отримала ексклюзивне право розробки Юзівського родовища на сході України, сказала агентству, що політична криза не вплинула на роботу Shell.

Однак, як зазначає агентство, нова влада України, швидше за все, захоче переглянути угоди, укладені за колишнього президента Віктора Януковича.

"Новий міністр з охорони навколишнього середовища постійно виступав проти проектів видобутку сланцевого газу, коли був в опозиції. З цієї точки зору тепер логічно було б засумніватися в їх продовженні", - сказав Reuters старший науковий співробітник газової програми Оксфордського інституту енергетичних досліджень Саймон Пірані.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики і вугільної промисловості має намір прибрати «непрозорих» українських посередників у договорах з видобутку природного газу з американськими нафтогазовими компаніями.

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Довідка УНІАН. 24 січня 2013 року було підписано угоду між компанією Shell і ТОВ «Надра Юзівська» про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській площі в Харківській і Донецькій областях.

ТОВ «Надра Юзівська» створено державної НАК «Надра України» (90%) і маловідомою компанією «СПК-Геосервіс» (10%).

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5 листопада 2013 року було підписано угоду між американською нафтогазовою компанією Chevron і ТОВ «Надра Олеська», яка також частково належить держпідприємству «Надра України».

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27 листопада 2013 року Україна підписала угоду про розподіл продукції (УРП) з італійською нафтогазовою компанією Eni і французької Electricite de France (EDF) з видобутку вуглеводнів на шельфі Чорного моря. Згідно з повідомленням компанії Eni, її участь у проекті становить 50%, участь французької EDF - 5%, ТЗОВ «Води України» - 35%, а також держкомпанії «Чорноморнафтогаз» - 10%.