«Газпром» не буде переводити Україну на передоплату - боїться зірвати транзит до Європи

В російському газовому концерну «Газпром» не хочуть переводити Україну на передоплату, щоб не зірвати транзит до Європи, але побоюються, що борг України за спожитий газ може позначитися на дивідендах та інвестиційній програмі компанії.

Як передає телеканал «Росія 24», про це глава «Газпрому» Олексій Міллер заявив в Німеччині.

"З початку року місяць від місяця борг все збільшується і збільшується. Так, в Україні глибока політична криза, але за газ треба платити. І ми сьогодні бачимо, що наші дії щодо України є абсолютно лояльними. У нас є всі права згідно з чинним контрактом перейти на передоплату за постачання російського газу до України. Але ми цього не робимо, і ми бачимо, що це є дуже важливим моментом для того, щоб в Україні не відбувся економічний колапс, щоб не виникли ризики для транзиту російського газу в Європу", - заявив Міллер.

При цьому він підкреслив, що така ситуація не може тривати нескінченно.

За словами Міллера, зараз Європейський Союз, США, міжнародні фінансово-кредитні організації багато говорять про фінансову допомогу Україні. «Але треба також зазначити, що вже в даний час Росія надає фінансову допомогу Україні в обсязі 5 млрд дол. І це кредит нашого російського уряду Україні в обсязі 3 млрд дол. в кінці минулого року і недоотримання "Газпромом" майже 2 млрд дол. за постачання газу - це фактично наш аванс український економіці, української промисловості", - сказав він.

"У зв'язку з цим повинно бути чітке розуміння того, коли і в яких обсягах буде надана фінансова допомога Україні для того, щоб Україна повністю розрахувалася за газові борги, повністю оплачувала поточні поставки газу. Ми хочемо, щоб наші українські партнери були платоспроможними, ми не хочемо газової кризи", - заявив Міллер.

Він зазначив, що неотримання оплати за газ для "Газпрому" - це недофінансування поточної інвестиційної програми компанії, це недоотримання доходів у бюджет, це також питання виплати дивідендів акціонерам компанії. «Серед наших приватних акціонерів досить велика кількість іноземних акціонерів. Це також їхні доходи, це також їхні дивіденди. Нам потрібна ясність у цьому питанні", - сказав глава "Газпрому".

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Як повідомляв УНІАН, 7 березня «Газпром» заявив, що борг НАК «Нафтогаз України» за російський газ становить 1,89 млрд дол.

У той же день глава компанії Олексій Міллер натякнув на можливість припинення поставок газу до України у разі несплати за поставлений газ.

Довідка УНІАН. Країни Євросоюзу з 7 по 20 січня 2009 року не отримували російський газ, оскільки РФ припинила його транзит через Україну. Росія в газовій кризі звинувачувала Україну, яка нібито крала газ. Україна спростовувала всі звинувачення.

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19 січня 2009 року НАК "Нафтогаз України" і "Газпром" підписали договори про постачання і транзит газу на 2009-2019 роки. 20 січня Росія відновила подачу газу до Європи.