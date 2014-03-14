Міжнародне енергетичне агентство підвищило прогноз попиту на нафту

Міжнародне енергетичне агентство підвищило прогноз зростання світового попиту на нафту в 2014 році на 100 тисяч барелів на день - до 92,7 мільйона барелів, що на 1,4 мільйона барелів на день вище показника 2013 року, випливає з березневого звіту організації, повідомляє Прайм.

"Згідно з прогнозами, більша частина цього зростання припадатиме на ринки, що розвиваються, незважаючи на їхню недавню волатильність. Приблизно половина цього приросту забезпечать країни Азії, що не входять в ОЕСР", - вважає МЕА.

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За підсумками лютого світовий обсяг поставок нафти зріс в місячному вираженні на 600 тисяч барелів - до 92,81 мільйона барелів на день на тлі підвищення видобутку країнами ОПЕК на 500 тисяч барелів.

Зростання поставок нафти з країн, що не входять в ОПЕК, в 2013 році склало 1,3 мільйона барелів на день. У 2014 році показник, за прогнозами МЕА, складе 1,7 мільйона барелів на день в 2014 році, що є максимумом принаймні з початку 1990-х років.

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Обсяг поставок з країн ОПЕК минулого місяця збільшився на 500 тисяч барелів на день і вперше за останні п'ять місяців перевищив позначку в 30 мільйонів барелів, склавши 30,49 мільйона барелів на день. Зростання показника було забезпечене зростанням видобутку в Іраку до 35-річних максимумів.

Глобальні показники нафтопереробки, як очікується, зростуть в першому кварталі на 1 мільйон барелів в день - до 76,6 мільйона барелів на день. При цьому МЕА зазначає, що період сезонного техобслуговування НПЗ може призвести до скорочення показника у квітні до 74,8 мільйона барелів на день.