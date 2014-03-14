Уряд обіцяє не продавати ГТС

Про це сказав міністр економічного розвитку та торгівлі України Павло Шеремета в інтерв'ю польському агентству РАР.

"Ми ведемо дискусії на тему реформування "Нафтогазу", зокрема про можливість продажу цього підприємства. Ми не розглядаємо можливості продажу української газотранспортної системи, оскільки це заборонено чинним законодавством", - сказав він. Міністр зазначив, що українська держава практично "вичерпала" свої можливості з приватизації держкомпаній.

"Не залишилося дуже багато того, що можна приватизувати. У нас є список компаній, які (згідно із законами) не можна продавати, й ми пропонуємо його скоротити. Ми ведемо дискусії із цього приводу", - сказав Шеремета, відмовившись надати подробиці.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час засідання Європейської бізнес-асоціації заявив, що Кабінет міністрів розглядає можливість приватизації держпідприємств енергосектора на прозорих аукціонах.

За його словами, приватизація «Чорноморнафтогазу» та інших компаній, які є частиною «Нафтогазу України», сприятиме подоланню корупції в енергосекторі.

Крім того, прем'єр зазначив, що НАК «Нафтогаз» на сьогоднішній день є «вантажем для бюджету й непрозорим монстром».

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу й нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти й газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.