«Нафтогаз» закінчив рік зі збитком у 12,5 млрд гривень

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» в 2013 році збільшила чистий збиток порівняно з 2012 роком на 14% - до 12,521 млрд грн з 10,968 млрд грн.

Про це йдеться у фінансовому звіті енергохолдингу, складеному за міжнародними стандартами.

Згідно з документом, чистий дохід компанії за підсумками 2013 року скоротився до 74,610 млрд грн із 97,409 млрд грн у 2012 році.

Валовий збиток «Нафтогазу» за минулий рік збільшився порівняно з 2012 роком до 674,775 млн грн із 424,784 млн грн.

Читайте такожУряд обіцяє не продавати ГТС

«Нафтогаз» у 2013 році збільшив дохід від транзиту природного газу до країн Європейського Союзу і СНД до 23,94 млрд грн, що на 0,8% більше, ніж за 2012 рік, йдеться в звіті компанії.

Згідно зі звітом, у натуральному виразі компанія за 2013 рік збільшила транзит газу порівняно з 2012 роком до 86,13 млрд куб. м із 84,26 млрд куб. м.

Також повідомляється, що «Нафтогаз» за 2013 рік реалізував 29,36 млрд куб. м газу на суму 60,25 млрд грн, тоді як у 2012 році компанія реалізувала 41,93 млрд куб. м газу на суму 76,79 млрд грн.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти й газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.