Європа краще готова до можливих зривів поставок російського газу, ніж 5 років тому - Fitch

Європейські енергокомпанії на сьогоднішній день підготовлені до можливих зривів поставок російського газу через територію України краще, ніж це було в січні 2009 року, коли Росія тимчасово припинила транзит газу через Україну, повідомляє міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings.

Агентство зазначає, що поліпшення умов для Європи після подій 2009 року в першу чергу пов'язане із запуском обхідного газопроводу «Північний потік», що призвело до значного зниження обсягів поставок газу через територію України, а також з модернізацією самої газотранспортної системи Європи та скороченням обсягів споживання газу на теплових електростанціях.

Крім того, агентство повідомляє, що попит на цей вид палива в Європі скоротився у порівнянні з 2009 роком. Також зниженню споживання газу в Європі, на думку агентства, сприяє збільшення вироблення електроенергії з відновлюваних джерел і відносно дешеве вугілля.

Агентство зазначає, що фінансові втрати для європейських компаній у разі збою в поставках палива, швидше за все, будуть мінімальними і будуть мати тимчасовий характер, що буде розцінено як форс-мажорна обставина, а отже, не призведе до штрафних санкцій.

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Як повідомляв УНІАН, у березні поточного року в російському газовому холдингу «Газпром» натякнули на можливість припинення постачань газу в Україну у випадку несплати за поставлений газ у розмірі 1,89 млрд дол.

Довідка УНІАН. Країни Євросоюзу з 7 по 20 січня 2009 року не отримували російський газ, оскільки РФ припинила його транзит через Україну. Росія в газовій кризі звинувачувала Україну, заявляючи про крадіжку газу. Україна спростовувала всі звинувачення.

19 січня 2009 року НАК "Нафтогаз України" і "Газпром" підписали договори про постачання і транзит газу на 2009-2019 роки. 20 січня Росія відновила подачу газу до Європи.

При цьому 20 січня комісар Євросоюзу з питань енергетики Андріс Пібалгс заявив про відсутність фактів несанкціонованого відбору газу Україною після 31 грудня 2008 року.