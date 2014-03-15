Нафта подорожчала через очікування зростання світового попиту на неї

Світові ціни на нафту в п'ятницю виросли на тлі покращених прогнозів Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) щодо світового попиту на нафту, а також очікування проведення референдуму в Криму, передають РІА Новости.

Ціна квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil зросла на 1,18 долара - до 108,57 долара за барель. Вартість квітневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI збільшилася на 0,69 долара - до 98,89 долара за барель.

Березневий доповідь МЕА свідчить про майбутнє зростання попиту на сировину, що підтримує підвищення котирувань. МЕА підвищило прогноз зростання світового попиту на нафту в 2014 році на 100 тисяч барелів на день - до 92,7 мільйона барелів, що на 1,4 мільйона барелів на день вище показника 2013 року.

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Водночас, у США починається сезон техобслуговування нафтопереробних заводів, що на тлі поліпшення погодних умов може призвести до подальшого зростання нафтових запасів країни.