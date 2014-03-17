Ціни на нафту ростуть на тлі ситуації в Криму

На світових торгах у понеділок, 17 березня, ціни на нафту ростуть на тлі ситуації навколо Криму.

Ціна травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже зросла на 0,07% - до 108,29 долара за барель.

Вартість квітневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI підвищилася на 0,23% і склала 99,12 долара за барель, передає Bloomberg.

16 березня в Криму пройшов референдум про приєднання АРК до Росії. 17 березня повідомили, що майже 97% населення автономії проголосували "за". Захід не визнає легетимність референдуму і загрожує РФ санкціями.

Експерти вважають, що слід очікувати подальшого зростання цін на нафту на тлі збільшення геополітичної напруженості.

Додаткову підтримку котируванням нафти надають повідомлення з Лівії про те, що протестувальники перекрили нафтопровід, по якому здійснюються постачання з одного з найбільших у країні родовищ - Ель-Шарара.