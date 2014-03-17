"Газпром", побоюючись санкцій Заходу, пропонує клієнтам в ЄС знижки

«Газпром» обговорює з європейськими клієнтами можливість підтримки в обмін на нові поступки. Про це «Відомостям» розповіли дві людини, близькі до «Газпрому» і однієї з європейських компаній.

Факт переговорів з «Газпромом» підтвердили «Відомостям» представники кількох європейських компаній, але від детальних коментарів вони відмовилися.

Як передає Bloomberg, генеральний директор Eni Паоло Скароні в інтерв'ю виданню Sole 24 Ore розповів, що до кінця квітня його компанія розраховує укласти угоду про зміну умов контракту. Близьке до компанії джерело уточнює, що основні зміни повинні торкнутися правила «бери або плати». Представник E. On лише зазначив, що партнери регулярно переглядають ціни, щоб вони були конкурентоспроможними. Представник «Газпрому» від коментарів відмовився.

Така активність може бути пов'язана з можливими санкціями проти Росії з боку ЄС через події в Україні. Представники Євросоюзу обговорять цю можливість 17 березня.

Європа може прийняти політичне рішення знижувати закупівлі газу у «Газпрому», вважає агентство Fitch Ratings. У 2013 р. компанія забезпечила постачання 30% експортного газу в Західну Європу (і Туреччину).

«Міжнародна дипломатична суперечка з Росією з питання кризи в Україні може призвести до змін в європейській енергетичній безпеці, традиційним завданням якої була диверсифікація напрямків транспортування газу в ЄС за рахунок мережі нових трубопроводів, але не диверсифікації самих джерел газу», - говориться у звіті Fitch.

На початку березня міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Хейг заявив, що, «якщо рішення знайти не вдасться», європейські країни будуть «сформульовувати новий підхід до енергетичних і економічних зв'язків з Росією з плином часу». Західні чиновники роблять все можливе, щоб послабити залежність від російського газу, писала 10 березня The Wall Street Journal.

Втім, у випадку політичних рішень ЄС і США «Газпром» може спробувати переорієнтувати поставки в Китай, припускають експерти Fitch.