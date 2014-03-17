Україна спочатку проведе реформи, а потім розрахується за російський газ

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан перед засіданням уряду.

Він висловив надію, що Росія з розумінням поставиться до положення України, яка, незважаючи на важку економічну ситуацію, продовжує погашати борг за газ.

За його словами, Україна планує повністю розрахуватися з Росією за боргами за газ після реалізації плану реформ, який зараз узгоджується з МВФ.

Продан повідомив, що "оплата за лютий (за газ) становила близько 90 млн доларів, залишилося заплатити 350 млн доларів, а всього борг за 2013 рік становить 1,5 млрд доларів".

Як повідомляв УНІАН, 7 березня «Газпром» заявив, що борг НАК «Нафтогаз України» за російський газ становить 1,89 млрд дол.

Того ж дня глава російської компанії Олексій Міллер натякнув на можливість припинення постачань газу в Україну у випадку несплати за поставлений газ.

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Нагадаємо, що 4 березня в Києві почала роботу місія Міжнародного валютного фонду під керівництвом Миколи Георгієва.

Уряд України звернувся до МВФ з пропозицією відновити діалог наприкінці лютого - відразу ж після затвердження нового складу Кабінету міністрів. Можливий розмір фінансової допомоги, яку Україна розраховує отримати, становить близько 15 млрд дол. протягом 2,5 років.

При цьому перший кредитний транш Україна може отримати вже на початку квітня. На думку опитаних УНІАН експертів, він становитиме 2-3 млрд дол.

Директор департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Джеррі Райс у ході традиційного брифінгу у Вашингтоні заявив, що рішення про нову програму співпраці між Україною і Міжнародним валютним фондом може бути прийнято в стислі терміни, і ключовим для Фонду стане не політична стабільність в країні, а бажання уряду реалізувати план реформ.