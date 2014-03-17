Швейцарська прокуратура провела обшук в офісі компанії Ахметова

Швейцарська прокуратура в офісі компанії Ріната Ахметова DTEK Trading, яка була створена материнською компанією для прямого виходу на енергетичні ринки Європи, шукала сліди корумпованих українських чиновників.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook заявила директор зі зв'язків із громадськістю і комунікацій компанії СКМ (ДТЕК входить до холдингу СКМ) Наталя Ємченко.

«Все спілкування тривало більше години. Прокуратура попросила документи, офіс їх надав. Основне питання, на яке вони хотіли одержати відповідь, наскільки ми розуміємо: «Чи не було у вас спільного бізнесу з компаніями деяких українських чиновників, стосовно яких ми ведемо слідство», - повідомила Ємченко.

Нижче Ємченко навела офіційну позицію ДТЕК із цього приводу.

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«Компанія ДТЕК підтверджує, що в рамках слідчих дій швейцарської влади щодо діяльності ряду колишніх чиновників України ми надали правоохоронним органам Швейцарії фінансові та юридичні документи наших швейцарських дочірніх підрозділів для вивчення. Оскільки компанія ДТЕК є повністю прозорою і здійснює свою діяльність суворо в рамках чинних законів, ми надамо все необхідне сприяння слідчим заходам. Ми також не бачимо жодних ризиків для нашого бізнесу у зв'язку з проведенням цього розслідування», - наголошується в повідомленні директора зі зв'язків із громадськістю і комунікацій компанії СКМ у соцмережі Facebook.

Як повідомляв УНІАН, згідно з повідомленням швейцарських ЗМІ, 27 лютого 2014 року Швейцарська прокуратура провела обшук в офісі компанії Ріната Ахметова DTEK Trading.

Довідка УНІАН. ДТЕК – найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України, що входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент». ДТЕК створений в 2005 році для управління енергетичними активами групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ, Донецьк) Ріната Ахметова. Корпорації делеговані функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок із видобутку і збагачення вугілля, виробництва і реалізації електроенергії.