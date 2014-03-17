Британська нафтогазова JKX запустила другу свердловину в Полтавській області

Британська нафтогазова компанія з активами в Україні JKX Oil & Gas запустила в роботу другу свердловину на Єлизаветівському родовищі, розташованому в 35 км на південний схід від Полтави.

Про це йдеться в повідомленні компанії на сайті Лондонської фондової біржі.

Згідно з повідомленням, компанія досягла стабілізації добового видобутку газу на рівні близько 170 тис. куб. м (6,2 млн куб. футів) і конденсату на рівні 2 куб. м на добу (14 барелів).

Як повідомляв УНІАН, JKX Oil & Gas в третьому кварталі 2013 року збільшила добовий видобуток природного газу порівняно з аналогічним періодом 2012 року в 1,83 разу - до 1,9 млн куб. м.

JKX Oil & Gas в 2013 році вклала до 50 млн дол. у розвідку і видобуток вуглеводнів в Україні.

Довідка УНІАН. Компанія JKX Oil & Gas plc займається розвідкою, видобутком нафти і газу в Україні (основний бізнес), Грузії, Угорщини, Болгарії, Словаччини, США та Росії. JKX Oil & Gas входить в лістинг Лондонської фондової біржі.

В Україні JKX Oil & Gas через створену в 1994 році Poltava Petroleum Company (СП «Полтавська газонафтова компанія») розробляє Ново-Миколаївське родовище в Полтавській області загальною площею 271 кв. км, а також має дозвіл на розвідку Заплавської, Єлизаветівського та Червоноярского-Східного родовищ загальною площею 171,2 кв. км.

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