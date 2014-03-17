Крим націоналізував «Чорноморнафтогаз» та Феодосійську нафтобазу

Розпущений Верховною Радою України кримський парламент прийняв рішення визнати власністю Криму майно держкомпаній «Феодосійське підприємство із забезпечення нафтопродуктами» (Феодосія) і «Чорноморнафтогаз» (Сімферополь), включаючи континентальний шельф.

Як повідомив прес-центр парламенту, про це сказано в прийнятій на позачерговій сесії в понеділок постанові «Про питання енергетичної безпеки Республіки Крим».

Згідно з цим рішенням, Рада міністрів Криму дістала згоду на створення Кримського республіканського підприємства «Чорноморнафтогаз» і «Феодосійське підприємство із забезпечення нафтопродуктами». Керувати ними буде Міністерство палива та енергетики Криму.

«Власністю Республіки Крим є рухоме і нерухоме майно публічного акціонерного товариства "Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз», розташоване на території Республіки Крим, її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони, яке увійшло і не ввійшло до статутного капіталу Державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз" у складі необоротних (у тому числі нематеріальних) і оборотних активів, у тому числі державне (України) майно, яке передано йому в користування і перебуває на балансовому і позабалансовому обліку, а також рухоме і нерухоме майно Публічного акціонерного товариства "Укртрансгаз", розташоване на території Республіки Крим, яке увійшло і не ввійшло до статутного капіталу ПАТ "Укртрансгаз" і перебуває на її балансовому і позабалансовому обліку, у складі необоротних (у тому числі нематеріальних) і оборотних активів», - йдеться в постанові.

Крім того, постановою встановлено, що власністю РК є рухоме і нерухоме майно держпідприємства «Феодосійське підприємство із забезпечення нафтопродуктами», розташоване на території Республіки Крим, «у складі необоротних (у тому числі нематеріальних) і оборотних активів, яке перебуває на її балансовому і позабалансовому обліку».

Як повідомляв УНІАН, розпущений Верховною Радою України парламент Автономної Республіки Крим у понеділок проголосив регіон незалежною суверенною державою - Республікою Крим - і звернувся до Російської Федерації з пропозицією про прийняття Республіки Крим до складу РФ як нового суб'єкта зі статусом республіки. Також передбачається, що місто Севастополь буде мати особливий статус у Республіці Крим.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

«Феодосійське підприємство із забезпечення нафтопродуктами» є одним з найбільших у сфері надання послуг з перевалки нафти і нафтопродуктів в Україну. Підприємство надає тьакі послуги: роботи з перевалки сирої нафти з виконанням умови збереження якості трьох сортів одночасно; роботи з перевалки світлих нафтопродуктів з виконанням умови збереження якості чотирьох сортів; роботи з лабораторних випробувань моторних палив і аналізу нафти, світлих і темних нафтопродуктів на відповідність вимогам державних стандартів і діючих нормативних документів.

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