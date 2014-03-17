Крим націоналізував «Чорноморнафтогаз» та Феодосійську нафтобазу
Парламент Криму визнав власністю регіону «Чорноморнафтогаз» Феодосійське підприємство із забезпечення нафтопродуктами.
Розпущений Верховною Радою України кримський парламент прийняв рішення визнати власністю Криму майно держкомпаній «Феодосійське підприємство із забезпечення нафтопродуктами» (Феодосія) і «Чорноморнафтогаз» (Сімферополь), включаючи континентальний шельф.
Як повідомив прес-центр парламенту, про це сказано в прийнятій на позачерговій сесії в понеділок постанові «Про питання енергетичної безпеки Республіки Крим».
Згідно з цим рішенням, Рада міністрів Криму дістала згоду на створення Кримського республіканського підприємства «Чорноморнафтогаз» і «Феодосійське підприємство із забезпечення нафтопродуктами». Керувати ними буде Міністерство палива та енергетики Криму.
«Власністю Республіки Крим є рухоме і нерухоме майно публічного акціонерного товариства "Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз», розташоване на території Республіки Крим, її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони, яке увійшло і не ввійшло до статутного капіталу Державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз" у складі необоротних (у тому числі нематеріальних) і оборотних активів, у тому числі державне (України) майно, яке передано йому в користування і перебуває на балансовому і позабалансовому обліку, а також рухоме і нерухоме майно Публічного акціонерного товариства "Укртрансгаз", розташоване на території Республіки Крим, яке увійшло і не ввійшло до статутного капіталу ПАТ "Укртрансгаз" і перебуває на її балансовому і позабалансовому обліку, у складі необоротних (у тому числі нематеріальних) і оборотних активів», - йдеться в постанові.
Крім того, постановою встановлено, що власністю РК є рухоме і нерухоме майно держпідприємства «Феодосійське підприємство із забезпечення нафтопродуктами», розташоване на території Республіки Крим, «у складі необоротних (у тому числі нематеріальних) і оборотних активів, яке перебуває на її балансовому і позабалансовому обліку».
Як повідомляв УНІАН, розпущений Верховною Радою України парламент Автономної Республіки Крим у понеділок проголосив регіон незалежною суверенною державою - Республікою Крим - і звернувся до Російської Федерації з пропозицією про прийняття Республіки Крим до складу РФ як нового суб'єкта зі статусом республіки. Також передбачається, що місто Севастополь буде мати особливий статус у Республіці Крим.
Довідка УНІАН. Держпідприємство «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.
«Феодосійське підприємство із забезпечення нафтопродуктами» є одним з найбільших у сфері надання послуг з перевалки нафти і нафтопродуктів в Україну. Підприємство надає тьакі послуги: роботи з перевалки сирої нафти з виконанням умови збереження якості трьох сортів одночасно; роботи з перевалки світлих нафтопродуктів з виконанням умови збереження якості чотирьох сортів; роботи з лабораторних випробувань моторних палив і аналізу нафти, світлих і темних нафтопродуктів на відповідність вимогам державних стандартів і діючих нормативних документів.
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