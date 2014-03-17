Російська «Альфа-груп» купує нафтогазову «дочку» німецької RWE

Одна з найбільших фінансово-промислових груп Росії - компанія «Альфа-груп», через свою дочірню компанію LetterOne, за 5,1 млрд євро купує 100% пакет акцій нафтогазовидобувного підрозділу німецької компанії RWE, одного з потенційних постачальників газу до України.

«Ця угода створює можливість для LetterOne зробити свій перший стратегічний крок для входу в нафтову та газову галузь»,- йдеться в повідомленні LetterOne.

Водночас, як повідомляє RWE, в угоду входить також і зобов'язання LetterOne погасити 600 млн євро боргу нафтогазовидобувної компанії.

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Довідка УНІАН. У вересні минулого року Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» і німецька газовий трейдер RWE Supply & Trading підписали угоду про постачання газу до України і зберігання газу в українських підземних сховищах газу. Загальний обсяг поставок газу в рамках контракту становить 5 млрд кубометрів на рік.

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RWE Dea AG - нафтогазовидобувний підрозділ однієї з найбільших німецьких енергетичних компаній RWE. Компанія має понад 190 ліцензій на видобуток нафти і газу в 14 країнах. Також компанія управляє підземними сховищами газу в Німеччині.