Облгази зобов'язали усунути посередників і знизити витрати

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, зобов'язала обласні газопостачальні підприємства усунути посередників з процесу закупівель ресурсів і знизити витрати, повідомляє прес-служба НКРЕ.

«Вжити заходів для виведення посередників з процесу поставок матеріально-технічних ресурсів, послуг виробничого і невиробничого характеру», - зазначається у повідомленні.

Також НКРЕ зобов'язала облгази забезпечити перегляд умов укладених договорів на поставки матеріально-технічних ресурсів і послуг у частині зниження цін закупівель ресурсів і послуг. При цьому газопостачальні підприємства мають відповідно знизити тарифи транспортування природного газу розподільними трубопроводами.

Крім того, НКРЕ вимагає також скоротити закупівлі легкових автомобілів, які обслуговують апарати підприємств, меблів, обчислювальної техніки, ремонтів офісних приміщень, засобів мобільного зв'язку тощо.

Як повідомляв УНІАН, Міненерговугілля найближчим часом має намір впритул зайнятися аналізом роботи енергетичних компаній. Зокрема, планує усунути сумнівних учасників договорів з видобутку сланцевого газу на Юзівському і Олесському родовищах, які розробляються американськими нафтогазовими компаніями Shell і Chevron. Також посередники будуть виключені з операцій з поставок вугілля на теплоелектростанції. Вже доручено керівникам держшахт спільно з держпідприємством «Вугілля України» до 21 березня п.р. переглянути всі контракти на поставки збагаченого вугілля.