На ринку нафти невизначеність на тлі введення санкцій щодо Росії

На світових торгах у вівторок, 18 березня, ціни на нафту змінилися різноспрямовано на тлі введення країнами Заходу економічних санкцій щодо Росії.

Ціна травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже зросла на 0,30% - до 106,56 долара за барель.

Вартість квітневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI знизилася на 0,90%, до 98 доларів за барель, передає Bloomberg.

17 березня країни Євросоюзу вирішили ввести санкції щодо російських та українських офіційних осіб, яких вони вважають винними у «підриві територіальної цілісності України» - їм заборонять в'їзд в ЄС, а їхні активи заморозять.

Крім того, президент США Барак Обама підписав указ про введення санкцій у відношенні низки російських політиків. Фігурантам списку буде заборонений в'їзд в США, їх активи і власність заблокують.

Експерти вважають, що санкції не будуть мати вплив на потік нафти з Росії, але це може послабити російську економіку.