Україна за два місяці збільшила видобуток газу на 5%

Видобуток природного газу в Україні в січні-лютому 2014 року збільшилася порівняно з січнем-лютим 2013 року на 5,2% - до 3,5 млрд кубометрів, повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, видобуток природного газу в лютому цього року порівняно з січнем скоротився на 9,7% - до 1,7 млрд кубометрів, а порівняно з лютим 2013 року - збільшився на 5,9%.

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Як повідомляв УНІАН, видобуток природного газу в Україні в 2013 році збільшився порівняно з 2012 роком на 1,7% - до 20,4 млрд кубометрів.

Україна в 2013 році скоротила споживання газу порівняно з 2012 роком на 8,1% - до 50,358 млрд кубометрів.