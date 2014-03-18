Українські НПЗ значно збільшили виробництво бензину

Нафтопереробні заводи України (НПЗ), у січні-лютому 2014 року збільшили обсяги первинної переробки нафти до 0,7 млн тонн, що на 39,7% більше показників січня-лютого 2013 року, йдеться в повідомленні Державної служби статистики.

Згідно з повідомленням, виробництво бензину в січні-лютому 2014 року збільшилося порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 12,6% - до 193 тис. тонн.

Виробництво дизельного пального за 2 місяці 2014 року становило 207 тис. тонн, що на 44,4% більше січня-лютого 2013 року.

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Як повідомляв УНІАН, нафтопереробні заводи України в 2013 році скоротили обсяг первинної переробки нафти до 3,5 млн тонн, що на 19,9% менше показника 2012 року.

В 2012 році українські НПЗ скоротили обсяги первинної переробки нафти до 4,3 млн тонн, що на 50,8% менше показника 2011 року.

В Україні знаходиться шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51 млн тонн нафти на рік. У роботі на даний момент перебуває Кременчуцький НПЗ, Одеський НПЗ і Шебелинський ГПЗ.