«Нафтогаз» вимагає, щоб «Чорноморнафтогаз» повернув 11,6 млрд гривень

НАК «Нафтогаз України» в судовому порядку вимагає повернення 11,614 млрд грн від великого видобувача газу держкомпанії «Чорноморнафтогаз», над якою самопроголошена влада Криму встановила контроль.

Про це йдеться в матеріалах восьми судових позовів, поданих «Нафтогазом» до госпсуду АР Крим 6 і 7 лютого 2014 року.

Згідно з документами, «Нафтогаз» вимагає від «Чорноморнафтогазу» розплатитися за кредитами, які були надані кримській компанії впродовж 2009-2012 рр.

Кредити надавалися на безпроцентній основі з метою фінансування заходів щодо реалізації пріоритетних інвестиційних проектів, проведення бурових робіт, облаштування діючих родовищ, заходів щодо технічного розвитку, ремонту та модернізації виробничих об'єктів, а також для погашення кредиторської заборгованості.

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Суд визнав подані матеріали достатніми для ухвалення позовної заяви до розгляду.

Проте, «Чорноморнафтогаз» подав низку зустрічних позовів із вимогою пролонгувати кредитні угоди ще на рік, до кінця 2014 року.

Судові позови двох компаній в українських судах тривають й досі.

Довідка УНІАН. «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» й спеціалізується на розвідці та видобутку нафти й газу в акваторії Чорного та Азовського морів.

Наразі на балансі «Чорноморнафтогазу» знаходиться 17 родовищ, із яких 11 газових, 4 газоконденсатних і 2 нафтових. Сумарні запаси всіх родовищ на сьогоднішній день становлять: за природним газом – 58,56 млрд куб. м, за газовим конденсатом – 1231 тис. тонн, за нафтою – 2530 тис. тонн.