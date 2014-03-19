Статдані зі США обвалили ціни на нафту
08:27, 19 березня 2014Енергетика
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Експерти очікують, що ціни на ринку нафти протягом наступного тижня знижуватимуться.
На тлі зростання запасів палива в США ціни на нафту знижуються / Wikipedia
На світових торгах в середу, 19 березня, ціни на нафту знижуються на тлі статданих щодо запасів палива в США.
Ціна травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже впала на 0,01% - до 106,78 долара за барель.
Вартість квітневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI знизилася на 0,28% - до 99,42 долара за барель, передає Bloomberg.
Як повідомив API, запаси нафти в США за тиждень, що завершився 14 березня, виросли на 5,92 мільйона барелів, що вище прогнозів аналітиків.
Ринок очікує публікації в середу аналогічної статистики від Міненерго США. Як відзначають експерти, дані по запасах палива вказують на те, що ціни протягом наступного тижня будуть знижуватися.
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