Статдані зі США обвалили ціни на нафту

На світових торгах в середу, 19 березня, ціни на нафту знижуються на тлі статданих щодо запасів палива в США.

Ціна травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже впала на 0,01% - до 106,78 долара за барель.

Вартість квітневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI знизилася на 0,28% - до 99,42 долара за барель, передає Bloomberg.

Як повідомив API, запаси нафти в США за тиждень, що завершився 14 березня, виросли на 5,92 мільйона барелів, що вище прогнозів аналітиків.

Ринок очікує публікації в середу аналогічної статистики від Міненерго США. Як відзначають експерти, дані по запасах палива вказують на те, що ціни протягом наступного тижня будуть знижуватися.