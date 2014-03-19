США активізують диверсифікацію джерел енергії в країнах Балтії

Віце-президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати будуть працювати над диверсифікацією джерел енергії в країнах Балтії та розглянуть можливість передислокації сухопутних і військово-морських сил у цьому регіоні для навчань, повідомляє «Газета.Ru».

Відповідну заяву Байден зробив за підсумками зустрічі з президентом Естонії Тоомасом Хендріком Ільвесом у Варшаві. Також він наголосив, що його країна як і раніше має намір підтримувати своїх партнерів по НАТО в разі воєнної агресії проти них.

У свою чергу Ільвес заявив у ході спільної прес-конференції з Байденом, що відповідь Євросоюзу на втручання Росії у справи України «не повинна торкатися ціни на газ», передає Reuters.