Вуглегірська ТЕС запустила відновлений після аварії третій енергоблок

Вуглегірська теплоелектростанція запустила енергоблок №3, відновлений після пожежі, що сталася навесні 2013 року, говориться в повідомленні компанії «Спеценергомонтаж», що займалася відновленням станції.

«О 6-й годині 21 хвилині блок №3 включено в мережу. Механічна частина третього блоку сильніше постраждала від пожежі, ніж устаткування першого і четвертого енергоблоків, тому його відновлення зажадало більше часу. Як і попередні блоки, він обладнаний цифровою АСУ ТП», - цитує прес-служба заступника технічного директора з будівництва компанії «Спеценергомонтаж» Олега Закшевського.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня 2013 року на Вуглегірській тепловій електростанції, що входить в держкомпанію «Центренерго», сталася пожежа, в результаті якої було зруйновано чотири енергоблоки.

Пожежа була ліквідована 30 березня о 5.41. В результаті пожежі один працівник станції загинув, кілька людей постраждали. Вуглегірська ТЕС, що налічує майже 3 тис. співробітників, була повністю зупинена.

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Довідка УНІАН. Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго» експлуатує Вуглегірську, Зміївську і Трипільську ТЕС (23 енергоблоки потужністю від 175 МВт до 800 МВт) сумарною встановленою потужністю 7 550 МВт.

НАК «Енергетична компанія України» володіє 78,29% акцій «Центренерго», решта 21,71% акцій компанії приватизовано, з них 2,33% володіють фізособи, 19,38% - юридичні особи, зокрема, 10% належать «Альфа-Банку».