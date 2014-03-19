«Галнафтогаз» за рік збільшив прибуток на 6%

Концерн «Галнафтогаз», власник однієї з найбільших в Україні мережі АЗС «ОККО», в 2013 році збільшив чистий прибуток у порівнянні з 2012 роком на 6% - до 403,809 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні компанії про скликання 24 квітня 2014 року зборів акціонерів.

Згідно з повідомленням, активи компанії за минулий рік зросли порівняно з 2012 роком до 6,504 млрд грн з 6,189 млрд грн.

Сумарна дебіторська заборгованість компанії за 2013 рік скоротилася порівняно з 2012 роком до 0,845 млрд грн з 1,122 млрд грн. Довгострокові зобов'язання компанії в 2013 році скоротилися порівняно з 2012 роком до 2,126 млрд грн з 2,273 млрд грн, а поточні - зросли до 1,047 млрд грн з 0,967 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Європейський банк реконструкції та розвитку наприкінці минулого року організував синдикований кредит в обсязі 80 млн дол. концерну «Галнафтогаз».

Мережа автозаправних станцій «ОККО» в 2014 році планує відкрити до 50 нових пунктів заправки скрапленим газом.

Довідка УНІАН. ПАТ «Концерн «Галнафтогаз» є одним з найбільших власників АЗС в Україні. Компанія володіє 10 нафтобазами, 114 бензовозами і 4 газовозами. У мережі «ОККО» працюють дві річкові заправні станції «ОККО», дві АГНКС «ОККО» і 125 автогазозаправних пунктів скрапленого газу (АГЗП).