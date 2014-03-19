Україна судитиметься за право власності на «Чорноморнафтогаз»

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан обіцяє судитися в міжнародних судах за власність великого добувача газу - компанії «Чорноморнафтогаз», контроль над якою встановили самопроголошені влади Криму.

«Що стосується «Чорноморнафтогазу», то компанія «Нафтогаз України» туди вклала близько 12 мільярдів гривень інвестицій. Звичайно, якщо щось станеться, ми будемо, звісно, судитися в міжнародних судах, тому що це наша власність, вкладені гроші, кредити тощо», - сказав Продан в інтерв'ю журналу «Публічні люди».

Також міністр повідомив, що Україна продовжує щотижня виплачувати по 100 млн дол. «Газпрому» за спожитий раніше газ.

«Ми практично щотижня продовжуємо виплачувати по 100 мільйонів доларів боргу, зараз платимо за лютий - і боргу залишилося 320 мільйонів», - сказав Продан.

Крім цього, міністр висловив сумнів щодо збереження Росією 100 дол. знижки на газ у рамках Харківської угоди від 2012 року.

«Знижка у 100 доларів пов'язана з перебуванням флоту Російської Федерації на нашій території. Тепер, коли обставини змінилися, - велике питання, чи можлива вона буде надалі. Отже, ми повинні шукати ресурси», - зазначив міністр.

Як раніше повідомляв УНІАН, НАК «Нафтогаз України» у судовому порядку вимагає повернення 11,614 млрд грн від великого добувача газу держкомпанії «Чорноморнафтогаз».

«Нафтогаз» вимагає від «Чорноморнафтогазу» розплатитися за кредитами, які були надані кримській компанії протягом 2009-2012 рр.

Кредити надавалися на безпроцентній основі з метою фінансування заходів з реалізації пріоритетних інвестиційних проектів, проведення бурових робіт, облаштування діючих родовищ, заходів з технічного розвитку, ремонту та модернізації виробничих об'єктів, а також для погашення кредиторської заборгованості.

Довідка УНІАН. «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

У цей час на балансі «Чорноморнафтогазу» знаходиться 17 родовищ, з яких 11 газових, 4 газоконденсатних і 2 нафтових. Сумарні запаси всіх родовищ на сьогодні становлять: природний газ - 58,56 млрд куб. м, газовий конденсат - 1231 тис. тонн, нафта - 2530 тис. тонн.