Shell вийшла з переговорів щодо видобутку газу на шельфі Чорного моря

Компанія Shell вийшла з переговорного процесу щодо угоди про розподіл продукції по Скіфській ділянці.

Інформацію про це підтвердили УНІАН у прес-службі компанії Shell в Харківській і Донецькій областях.

«Ми підтверджуємо, що в січні Shell вийшла з переговорного процесу щодо УРП по Скіфській ділянці. Shell чекала, що підписання УРП відбудеться в 2012 або 2013 року. На жаль, досягти цього не вдалося. У зв'язку з цим Shell вирішила зосередити свої зусилля і капітал на інших можливостях у нашому портфоліо світових проектів», - відзначили в компанії.

При цьому в прес-службі Shell наголосили, що це рішення ніяк не впливає на інші проекти компанії, зокрема у східній Україні.

«Це рішення не впливає на інші проекти Shell в Україні, зокрема на проекти з розвідки природного газу з ущільнених пісковиків у східній Україні. Ми, як і раніше, націлені на розробку вуглеводневих ресурсів України екологічно, соціально і економічно відповідальним чином», - говориться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, у серпні 2012 року міжурядова комісія визнала переможцем конкурсу з видобутку вуглеводнів на Скіфській ділянці Чорноморського шельфу пул компаній - ExxonMobil, Shell, Petron і НАК "Надра Україна".

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Наприкінці січня 2013 року міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький заявив, що Україна в 2013 році планує стати лідером серед країн, які здійснюють видобуток газу в басейні Чорного моря.

