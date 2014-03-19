Київ погашатиме борг перед «Газпромом» за кошти МВФ

Заборгованість України за газ перед російським «Газпромом» становить 1,4 млрд дол. за 2013 рік і 296,3 млн за лютий 2014 року, і Київ збирається розплатитися за нього коштами, які планує отримати від Міжнародного валютного фонду.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН в Брюсселі заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан, прибувши на переговори з комісаром ЄС з питань енергетики Гюнтером Еттінгером.

"Ми погасили 1,5 млрд дол. за газ, спожитий у минулому році. Залишається ще 1 млрд 400 млн дол. боргу за 2013 рік і 296,3 ммлн за лютий цього року. Тобто, разом 1,7 млрд дол.", - сказав Продан.

"Була у нас надія на другий транш російського кредиту, щоб погасити цей борг, але гроші не надійшли. Тому шукаємо, як погашати цей борг. Будемо використовувати кошти МВФ і проведемо також тарифну реформу, щоб ліквідувати розрив на ціну на газ для теплокомуненерго. Реформа буде поступовою. Після цієї реформи з'явиться ресурс для постійних розрахунків за газ без затримок", - додав міністр.

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Як повідомляв УНІАН, 7 березня «Газпром» заявив, що борг НАК «Нафтогаз України» за російський газ становить 1,89 млрд дол.

У зв'язку з цим російський газовий монополіст із квітня 2014 року вирішив скасувати пільги на постачання газу Україні, пояснивши це тим, що український партнер не виконує досягнуті домовленості щодо погашення заборгованості за постачання газу.

Нагадаємо, що 4 березня в Києві почала роботу місія Міжнародного валютного фонду під керівництвом Миколи Георгієва.

Уряд України звернувся до МВФ із пропозицією відновити діалог наприкінці лютого - відразу ж після затвердження нового складу Кабінету міністрів. Можливий розмір фінансової допомоги, яку Україна розраховує отримати, становить близько 15 млрд дол. протягом 2,5 років.

При цьому перший кредитний транш Україна може отримати вже на початку квітня. На думку опитаних УНІАН експертів, він становитиме 2-3 млрд дол.