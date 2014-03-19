У Кабміні заявили про бажання зробити Україну енергетичним хабом Європи

Україна хоче стати енергетичним хабом Європи і готова зберігати у своїх сховищах на заході країни до 15 мільярдів кубометрів газу для європейських енергетичних компаній.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН у Брюсселі заявив міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан, який прибув на переговори з комісаром ЄС з питань енергетики Гюнтером Еттінгером.

"Наше бачення, наша стратегія - це створення енергетичного хаба в Україні. Все залежатиме від позиції європейських енергетичних операторів. Потрібно запроваджувати схеми віртуального реверсу, щоб закачувати газ і виконувати його заміщення, і щоб оператори потім узгоджували поставки газу до різних частин Європи", - сказав Продан.

"Ми пропонуємо європейським компаніям використовувати українські сховища і зберігати в них до 15 мільярдів кубічних метрів газу, який використовувати для Європи у потрібний період", - додав міністр.

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Як повідомляв УНІАН, раніше міністр енергетики і вугільної промисловості Продан повідомляв, що Україна має договір з німецьким трейдером RWE з постачання газу в об'ємі до 5 млрд кубометрів, а зі Словаччини Україна може одержати близько 10 млрд кубометрів.

Російський газовий монополіст «Газпром» з квітня 2014 року вирішив скасувати пільги на поставки газу Україні, пояснивши це тим, що український партнер не виконує досягнуті домовленості щодо погашення заборгованості за поставки газу.

Водночас Україна, після різкого зниження у лютому закупівель російського газу у зв'язку із загостренням політичної кризи, з 1 березня удвічі збільшила добові об'єми імпорту цього виду палива.

У 2013 році «Нафтогаз України» одержав з Росії близько 13 млрд кубометрів газу у середньому по 400 доларів за тисячу кубометрів. У грудні минулого року Україна одержала від Росії знижку - на 2014 рік встановлено ціну в 268,5 долара. Тоді ж сторони домовилися, що борг за 2013 рік країна погасить 25 січня.

Раніше Україна одержувала газ також в реверсному режимі з Польщі і Угорщини і планувала підписати угоду про поставки газу зі Словаччини до кінця грудня 2013 року.