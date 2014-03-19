Міністр підрахував, що ціна російського газу для України без знижки становитиме $378

Якщо Росія не збереже знижку на газ для України у другому кварталі цього року, то його ціна для Києва становитиме 378 дол. за тисячу кубометрів, що, проте, не є катастрофою.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН у Брюсселі заявив міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан, який прибув на переговори з комісаром ЄС з питань енергетики Гюнтером Еттінгером.

"Якщо не буде знижки, а «Газпром» не дуже хоче її зберегти, то ціна газу для України становитиме 378 доларів за тисячу кубометрів. Це близько до середньої ціни європейського газу. Ціна спотового газу в Європі становить від 350 до 400 доларів. Я вважаю, що це не катастрофа", сказав Продан.

За його словами, у 2014 році Україна імпортує у цілому 27-29 мільярдів кубометрів газу.

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Як повідомляв УНІАН, російський газовий монополіст «Газпром» з квітня 2014 року вирішив скасувати пільги на поставки газу Україні, пояснивши це тим, що український партнер не виконує досягнуті домовленості щодо погашення заборгованості за поставки газу. За словами голови «Газпрому» Олексія Міллера, прострочена заборгованість України становить 1,89 млрд дол.

У 2013 році «Нафтогаз України» одержав з Росії близько 13 млрд кубометрів газу у середньому по 400 доларів за тисячу кубометрів. У грудні минулого року Україна одержала від Росії знижку - на 2014 рік встановлена ціна в 268,5 долара. Тоді ж сторони домовилися, що борг за 2013 рік країна погасить 25 січня.