Конкурс на проект заводу з газифікації вугілля в Україні не відбувся

Держкомпанія «Газ України», що перебуває в стадії реорганізації у підприємство «Синтез-Газ Україна», скасувала тендер на проектування заводу з газифікації вугілля.

Про це йдеться в повідомленні компанії, оприлюдненому на офіційному порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, тендер скасовано через те, що на участь у конкурсі було подано менше двох пропозицій.

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Як повідомляв УНІАН, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» наприкінці 2012 року підписала кредитну угоду з Державним банком розвитку Китайської Народної Республіки (China Development Bank Corporation) на суму 3,656 млрд доларів для реалізації програми заміщення споживання природного газу українським вугіллям.

У рамках програми передбачається реалізувати низку проектів щодо переведення вітчизняних об'єктів теплоенергетики на використання водовугільного палива, а також із будівництва заводів з газифікації бурого та кам'яного вугілля з використанням китайських технологій.

Держкомпанія "Газ України" була створена в 2007 році й займалася продажем природного газу промисловим споживачам і теплокомуненерго.