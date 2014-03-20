Нафта дорожчає на статданих зі США

На світових торгах у четвер, 20 березня, ціни на нафту ростуть після публікації даних щодо запасів палива в США.

Ціна травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже зросла на 0,26% - до 106,13 долара за барель.

Вартість квітневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI підвищилася на 0,36% - до 100,73 долара за барель, передає Bloomberg.

За даними Міненерго США, комерційні запаси нафти в країні (виключаючи стратегічні запаси) за тиждень, що завершився 14 березня, збільшилися на 5,9 мільйона барелів, або на 1,6% - до 375,9 мільйона барелів, що вище прогнозів аналітиків.

Ринок звернув увагу на новину про те, що Комітет з відкритих ринків Федеральної резервної системи США прийняв рішення скоротити з квітня обсяг викупу держоблігацій та іпотечних паперів до 55 мільярдів доларів з 65 мільярдів доларів щомісяця, зберігши базову процентну ставку на рекордно низькому рівні 0-0,25% річних.

Експерти вважають, що ціни будуть триматися на позначці вище 100 доларів за барель і будуть продовжувати рости до кінця місяця.