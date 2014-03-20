"Газпром" розглядає сценарій підвищення ціни на газ для України до $500

"Газпром" вже підраховує можливу ціну на газ для України. У квітні вона може скласти від $360 до $500 за 1 тис. куб. м, в залежності від підсумків переговорів з Києвом, пишуть "Вісті".

За прогнозами глави Російського газового товариства, депутата Держдуми Павла Завального, після скасування знижки, що викликано несвоєчасними розрахунками та зростанням боргового навантаження України за спожитий російський газ, ціна з квітня 2014 року зросте до $360-370 за 1 тис. куб. м. Однак у випадку радикального сценарію - переділу російської власності на території країни - ціна може підскочити до $450-500 за 1 тис. куб. м газу. Такий перегляд можливо буде зробити, скасувавши дії Харківських угод 2010 року, згідно з якими Росія має право надавати знижку на газ для України до $100 за 1 тис. куб. м за право перебування російського флоту на території Криму.

Нагадаємо, в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН у Брюсселі міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан заявив, що якщо Росія не збереже знижку на газ для України у другому кварталі цього року, то його ціна для Києва становитиме 378 дол. за тисячу кубометрів, але це не є катастрофою.

Поки «Газпром» зайняв вичікувальну позицію. За словами офіційного представника «Газпрому» Сергія Купріянова, ціна газу для України на II квартал поточного року буде визначена без урахування знижки, про яку сторони домовилися в кінці грудня 2013 року.

"Сума боргу «Нафтогазу» перед «Газпромом» становить близько $1,8 млрд, за останній тиждень березня принципово вона не змінилася. У нашій позиції немає змін про взаємодію з «Нафтогазом»: ми як і раніше чекаємо оплати за поставлений газ. Нову ціну на газ для України розрахують, виходячи з сукупної вартості кошика нафтопродуктів за I квартал - з січня по березень, за формулою, прописаної в контракті", - сказав «Известиям» Сергій Купріянов.

Експерти різкого зростання ціни на газ для України не очікують. За їх словами, «Газпром» все ж таки дорожить своїм великим клієнтом і не буде створювати нереальні умови покупцеві. Однак ніхто з них не бачить можливості збереження поточної ціни на газ в $268,5 за 1 тис. куб. м.