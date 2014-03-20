МБРР надасть Україні $382 млн для модернізації теплопостачання

Уряд має намір найближчим часом відновити переговори з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) щодо залучення позики у розмірі 382 млн дол. для модернізації систем теплопостачання в Україні.

Про це повідомила прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (Мінрегіон) з посиланням на главу відомства - віце-прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана.

За його словами, Кабмін схвалив проект розпорядження про залучення позики від МБРР для реалізації проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України» в розмірі до 382 млн дол.

Гройсман також поінформував, що Кабмін схвалив проект розпорядження президента України про утворення делегації для участі у переговорах з МБРР. Повідомляється, що документ, після проходження необхідних формальних процедур, передбачених законодавством, буде підписаний в.о. президента України Олександром Турчиновим.

Прес-служба Мінрегіону нагадала, що переговори з МБРР повинні були відбутися раніше, однак їх проведенню завадила нестабільна ситуація в Україні.

Як повідомляв УНІАН, у лютому поточного року уряд заявив про намір залучити 382 млн дол. від МБРР та «Фонду чистих технологій» банку для реалізації проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України».

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Як повідомлялося, в рамках реалізації проекту банк виділить для підприємств-учасників 332 млн дол. під 0,59% річних строком на 18 років з платіжними канікулами» на 5 років. Ще 50 млн дол. виділить «Фонд чистих технологій» МБРР під 0,75% річних терміном на 20 років з платіжними канікулами» на 10 років.

Для участі в проекті МБРР і Мінрегіон відібрали 10 підприємств теплокомуненерго «Вінницяміськтеплоенерго», «Міськтепловоденергія» (Кам'янець-Подільський, Хмельницька обл.), «Харківські теплові мережі», «Івано-Франківськтеплокомуненерго», «Миколаївоблтеплоенерго», «Херсонтеплоенерго», «Дніпротеплоенерго», «Кіровоградтепло», «Донецькміськтепломережа» і «Чернігівська ТЕЦ».

За попередніми підрахунками, реалізація проекту дозволить скоротити споживання газу на 3,2% (47 млн куб. м/рік), а виробничі витрати підприємств - на 11% (467 млн грн/рік).