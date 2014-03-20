Британці пропонують знизити газову залежність ЄС від Росії

Уряд Великобританії звернувся до лідерів країн-член Європейського союзу з пропозицією підтримати план енергетичної безпеки, в рамках якого передбачається протягом 25 років збільшити імпорт газу з нових джерел, зокрема сланцевого газу з США і природного газу з Іраку, пишуть "Вести.ru".

У документі, розісланому до всіх європейських столиць напередодні саміту, який повинен стартувати в четвер, 20 березня, йдеться про необхідність прискорення темпів будівництва трубопроводу через Азербайджан і Туреччину, за яким газ поставлятиметься до Європи з Каспійського моря, в обхід російської території.

Британська сторона вказує на кризу у відносинах між Заходом і Росією, в умовах якого контрольований російським урядом "Газпром" скоротив постачання в результаті непогашених боргів.

“Кризи в Україні в 2006, 2009 і недавні події неодноразово демонстрували необхідність забезпечення умов, при яких Європа не буде надмірно залежна від обмеженого числа ресурсів і схильна зовнішнього тиску”, - йдеться в реченні.

Швеція і Данія також приєдналися до пропозиції Великобританії щодо зниження залежності ЄС від Росії. Данія закликає Європейську комісію протягом трьох місяців провести глибоке дослідження з енергетичної безпеки ЄС.