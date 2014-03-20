«Енергоатом» призначив нового гендиректора Південно-Української АЕС

Державна компанія «Енергоатом», що є оператором усіх діючих атомних станцій України, призначила генеральним директором Південно-Української АЕС (Миколаївська область) Володимира Лісниченкао, який раніше очолював компанію «Атомремонтсервіс».

Як повідомляє прес-служба атомної станції, 19 березня нового керівника працівникам станції представив президент компанії «Енергоатом» Юрій Недашковський.

Недашковський також подякував В'ячеславу Кузнєцову, який виконував обов'язки генерального директора Південно-Української АЕС з серпня 2012 року, підкресливши, що він з честю впорався з покладеними на нього завданнями.

"Головним досягненням колективу в цей період стало подовження терміну експлуатації першого енергоблоку ПУАЕС. Сьогодні південно-український блок-мільйонник №1 має найвищий рівень безпеки серед вітчизняних блоків, побудованих у 80-90-ті роки минулого століття. За словами керівника компанії, безцінний досвід, набутий у процесі підготовки до продовження роботи у надпроектний період, буде використаний для продовження експлуатації інших вітчизняних енергоблоків", - сказано в повідомленні АЕС.

Зі свого боку Лісниченко назвав головними завданнями, що стоять перед працівниками станції, продовження терміну експлуатації другого «мільйонника», безпечну і надійну роботу енергоблоків, забезпечення фізичного захисту АЕС, капітальне будівництво.

53-річний Лісниченко закінчив Одеський політехнічний інститут за фахом «Атомні електростанції та установки». Кар'єру атомника починав з посади майстра турбінного цеху Прип'ятського монтажного управління тресту «Південтеплоенергомонтаж». Працював в Одеській теплоелектроцентралі, на Чорнобильській атомній станції. До призначення на посаду генерального директора Південно-Української АЕС очолював відокремлений підрозділ «Енергоатому» «Атомремонтсервіс».

