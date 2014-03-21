Нафта різко подешевшала на статистиці зі США

На світових торгах у п'ятницю, 21 березня, ціни на нафту знижуються на тлі зростання запасів сировини в США до максимального рівня з листопада минулого року.

Ціна травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже знизилася на 0,36% - до 106,07 долара за барель.

Вартість квітневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI зменшилася на 0,65% - до 98,26 долара за барель, передає Bloomberg.

Комерційні запаси нафти в США, як повідомило Міністерство енергетики в середу, за тиждень, що завершився 14 березня, збільшилися на 5,9 мільйона барелів, або на 1,6% - до 375,9 мільйона барелів.

На думку аналітиків, зростання запасів несе негатив на ринок. Навіть якщо виникнуть якісь перебої у зв'язку з ситуацією в Україні, цей фактор не зможе істотно вплинути на поставки.