У Путіна заявляють, що знижки для України "більше не існує"

Після приєднання Криму до Росії «такого поняття, як знижка на газ для України за базування Чорноморського флоту, більше не існує. Тепер вона не може застосовуватися ні де-юре, ні де-факто», сказав «Ведомостям» прес-секретар президента Дмитро Пєсков.

За його словами, у разі повернення до ціноутворення на газ з Україною за контрактом від 2009 року додаткова угода до нього, підписана з Віктором Януковичем щодо флоту, буде вважатися недійсною.

Джерело «Ведомостей», близьке до «Газпрому», говорить, що компанія може сама скасувати тільки грудневу знижку, яка є корпоративною. Харківська знижка - міжурядова, «Газпром» має до неї непряме відношення і є лише виконавцем, пояснило джерело.

Щоб «Газпром» міг надати знижку за флот, у квітні 2010 року було прийнято постанову уряду № 291, яка на $100 знизила експортне мито на газ при постачанні в Україну.

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«Газпром» пропорційно знизив ціну, тобто саму знижку оплачує російський бюджет. Представник профільного віце-прем'єра Аркадія Дворковича відмовилася коментувати подальшу долю цієї постанови.

Як повідомляв УНІАН, російський газовий монополіст «Газпром» із квітня 2014 року вирішив скасувати пільги на постачання газу Україні, пояснивши це тим, що український партнер не виконує досягнуті домовленості щодо погашення заборгованості за постачання газу. За словами глави «Газпрому» Олексія Міллера, прострочена заборгованість України становить 1,89 млрд дол.

У 2013 році «Нафтогаз України» отримав з Росії близько 13 млрд кубометрів газу в середньому по 400 доларів за тисячу кубометрів. У грудні минулого року Україна отримала від Росії знижку - на 2014 рік встановлена ціна у 268,5 долара. Тоді ж сторони домовилися, що борг за 2013 рік країна погасить 25 січня.