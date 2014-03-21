Майбутнє "Південного потоку" досить похмуре, вважає голова італійської компанії Eni

Італія може прожити без російського газу, якщо припинять поставки через санкції стосовно Росії, заявив в парламенті Італії глава італійської нафтогазової компанії Eni Паоло Скароні, передають Вести Экономика.

"Російський газ займає тільки близько 30% нашого споживання. Ми могли б жити, не купуючи газ у Росії", - зазначив Скароні.

У зв'язку з кризою в Україні "ми в змозі забезпечити постачання". У Італії в цьому сенсі більший ступінь свободи, ніж у інших держав. Але такий стан справ нам не подобається, оскільки ми будемо на межі та ціни неминуче зростуть", - вважає він.

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Проект TAP дасть Італії новий джерело газу - Азербайджан, наголосив голова Eni. Що стосується проекту "Південний потік", то його майбутнє досить похмуре, заявив Скароні. На його думку, влада Європи може "поставити під питання" про видачу дозволів на будівництво трубопроводу.

У 2013 році "Газпром" поставив у Італію 25,33 млрд куб. м газу, забезпечивши 37% споживання (68,7 млрд куб. м) країни.